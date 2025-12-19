В Щелкове ввели в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест

Новый детский сад на улице Неделина в Щелково рассчитан на 240 малышей. Строительные работы завершены, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы проведены в рамках государственной программы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«Площадь трехэтажного дошкольного учреждения, возведенного за счет бюджетных средств, составляет более 3,5 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 240 мест. В здании разместились групповые помещения для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинский блок, физкультурный и музыкальный залы, административные и технические помещения», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Круглосуточную безопасность на территории обеспечат пункт охраны и система видеонаблюдения. Специалисты провели озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, смонтировали уличное освещение и установили теневые навесы и игровые комплексы.

В детском саду будут функционировать группы для детей разных возрастных категорий, где квалифицированные педагоги и воспитатели будут реализовывать современные образовательные программы, направленные на всестороннее развитие личности ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.