В Щелкове стартовало благоустройство территории нового детсада

В Щелкове на ул. Неделина подрядчик возводит корпус детского сада, который будет рассчитан на 240 мест. В новом детском саду начались работы по благоустройству — создание детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха, обустройство дорожек и автостоянок, озеленение территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

На площадке более 86 рабочих и 4 единицы техники. Подрядчик завершает фасадные работы, ведет монтаж инженерных сетей, отделку помещений, укладку плитки. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. Стройготовность составляет более 78%.

Дошкольное образовательное учреждение площадью более 3,5 тыс. квадратных метров в микрорайоне Щелково-7 будет вмещать 240 воспитанников. В его составе будут групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок полного технологического цикла. Также создадутся все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами, проезды и тротуары. Будет реализован проект комплексного озеленения территории.

Сдача объекта запланирована до конца 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.