В Щелкове стартовал капремонт школы № 24

В городском округе Щелково начались работы по выполнению капитального ремонта старого корпуса школы № 24. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для местных жителей — учеников, их родителей и педагогов — это долгожданное событие. Здание на улице Баранова площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров было построено в начале 90-х годов и с тех пор не ремонтировалось», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

В данный момент сотрудники подрядной организации проводят подготовительные работы: выносят мебель и оборудование, демонтируют двери и сантехнику. В рамках капитального ремонта учреждение ожидает полная замена всех коммуникаций и обновление здания. После ремонта школьников будет ждать современное, светлое и удобное пространство для учебы.

«Образовательное учреждение планируем открыть к началу следующего учебного года», — рассказал глава округа.

В 2026-м году на территории округа будет проведен капитальный ремонт в трех школах, образовательном комплексе для детей с ОВЗ и в детском саду № 21.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.