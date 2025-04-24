В Щелкове снесли аварийный жилой дом

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Щелково, во 2-м Малопрудном проезде был выявлен и демонтирован аварийный жилой дом № 1а. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный жилой дом площадью порядка 250 квадратных метров был построен в 1958 году. Деревянное здание было обследовано, по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным и не пригодным для дальнейшего проживания. После проведения необходимых мероприятий по расселению 8 жилых помещений, было принято решение о сносе. В первом квартале текущего года силами администрации городского округа Щелково были проведены работы по демонтажу.

В настоящий момент территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Всего на территории городского округа Щелково было выявлено 370 объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 257 объектов, что составляет 69%от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.