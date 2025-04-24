В Щелкове продолжается строительство плавательного бассейна

Строительство объекта ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.

«На площадке 16 рабочих и 2 единицы техники. Ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций на уровне технического этажа здания. Общая строготовность 7,5%», — уточняется в сообщении.

Площадь здания плавательного бассейна — 2 432,4 квадратных метра. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе расположится бассейн площадью 400 квадратных метров на 6 дорожек, зал «сухого плавания» для подготовительных занятий и силовой подготовки, сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава.

Завершить работы по строительству бассейна планируется в 2026 году.

В 1950-е годы на этом участке уже был построен бассейн. Его посещали легендарные летчики, проходившие обучение в Военно-воздушной академии, в том числе Юрий Гагарин и Герман Титов. В 2011 году, после закрытия академии перестал работать и бассейн, здание было демонтировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.