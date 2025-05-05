В Щелкове продолжается строительство нового ФОКа

В городском округе Щелково продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет расположен в поселке Монино. На данный момент общая строительная готовность объекта составляет 7,5%. На месте ведется армирование и бетонирование вертикальных конструкций на уровне технического этажа здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ФОК строится на месте здания плавательного бассейна, ранее принадлежавшего Военно-воздушной академии. Это здание было построено в 1950 году, но закрыто спустя 61 год.

Завершение работ запланировано на 2026 год. В новом комплексе будет оборудован бассейн площадью 400 кв. м, рассчитанный на 6 дорожек, зал «сухого плавания», зал для силовых тренировок, а также сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава.

Территория, прилегающая к комплексу, будет благоустроена и озеленена.

Строительство ФОКа ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.