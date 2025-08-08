В Щелкове продолжается капремонт одного из старейших в округе детсадов «Росинка»

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход капитального ремонта дошкольного учреждения «Росинка», построенного в 1965 году. Работы начались в феврале, и на данный момент строительная готовность объекта составляет 53%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты уже выполнили стяжку пола, установили новые оконные конструкции и провели штукатурку стен. Сейчас продолжаются кровельные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей, включая систему отопления, укладка плитки и установка подвесных потолков. Помимо этого, завершается монтаж оконных блоков и откосов.

«Благодаря умным инженерным решениям мы увеличили площадь сада — террасу превратили в полноценное помещение. Появились серверная, электрощитовая, локация для ЛФК и закаливающих мероприятий», — рассказал Андрей Булгаков.

После завершения ремонта сад будет готов принять 138 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Внутри разместятся 6 групповых комнат, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, процедурная и пищеблок.

Срок сдачи объекта по контракту — 2 декабря, однако работы планируется завершить досрочно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.