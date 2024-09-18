сегодня в 13:59

В Щелкове приступили к строительству детсада на 240 мест

В микрорайоне Щелково-7 вблизи улицы Неделина началось строительство нового детского сада для 240 малышей. Подрядчик приступил к устройству котлована. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

В здании разместятся колясочная, помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь детского сада составит более 3,4 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории выполнят комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение, а также проведут озеленение.

В детском саду разместятся 12 групп для детей, в том числе две ясельные.

Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.