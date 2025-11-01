сегодня в 18:00

В Щелкове после капремонта открылся лицей № 14

На улице Институтская в подмосковном Щелково завершился капитальный ремонт в здании «Лицея № 14». Работы велись в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Начальная школа и старшие классы разделены по этажам, каждый из которых оформлен в своей цветовой гамме.

Общая площадь здания лицея 3 685,5 кв. м. В рамках капитального ремонта утеплили и обновили фасад и кровлю здания, заменили инженерные системы и сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений. Заменили мебель и оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока. Внутри здания создана удобная навигация, в каждом кабинете и коридоре есть таблички с планами этажей и указатели.

Прилегающая территория благоустроена. Ученики в новом учебном году пошли в красивую, светлую и уютную школу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.