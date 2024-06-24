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В Щелкове планируют изъять незаконно сформированные участки в деревнях

При поддержки Минэкологии Подмосковья органы прокуратуры продолжают планомерную работу по изъятию земель из незаконного пользования. Судебный иск подан в Щелковскую городскую прокуратуры. Предмет спора — законность формирования земельных участков в деревнях Старая и Новая Слобода, об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

«Установлено, что 4 участка имеют пересечения с границами береговой полосы реки Любосеевки, общая площадь наложения составляет почти 1 400 квадратных метров. Соответственно, по мнению прокуратуры, участки сформированы незаконно, поскольку земли в границах береговых полос приватизации не подлежат», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Материалы проверки легли в основу 4 исковых заявлений, в которых прокуратура просит суд изъять часть земель из незаконного владения. Минэкологии разделяет позицию истца.

В суде рассматривается несколько исков Щелковской городской прокуратуры по поводу формирования участков в деревне Каблуково, имеющих пересечения с береговой полосой реки Вори, два из них прокуратурой уже выиграны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.