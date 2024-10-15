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В Щелкове откроют детсад на 220 мест

В Щелкове завершено строительство нового детского сада на улице Школьная. Ведется пусконаладка инженерных сетей, сборка и расстановка мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В рамках госпрограммы Московской области на улице Школьной в городском округе Щелково завершено строительство детского сада на 220 мест. Ведется пусконаладка инженерных систем и оборудования, сборка и расстановка мебели», — говорится в сообщении.

В детсаду создадут 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Общая площадь здания — 4 тыс. кв. метров, здесь разместятся помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории появились площадки для игр и занятий спортом, здесь установлены теневые навесы, детские игровые комплексы.

Открыть детский сад планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.