В Щелкове объявлен конкурс на строительство жилого дома

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству жилого дома в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ в рамках данной закупки планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с выполнением инженерных изысканий, разработкой проектной и рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ по строительству многоквартирного жилого здания по адресу: Московская область, г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная. Предполагается, что в новое жилье переедут жители из 79 аварийных домов, общая площадь которых составляет 13,6 тыс. кв. метров.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Щелково Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.