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В Щелкове объявлен конкурс на строительство бассейна

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству плавательного бассейна в поселке Монино городского округа Щелково Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по адресу: городской округ Щелково, п. Монино». Площадь застройки 1 924,4 кв. метров, общая площадь здания — 2 432,4 кв. метров.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.