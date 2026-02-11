В Щелкове начали ремонт фасада школы №5 для детей с ОВЗ

В Щелкове на улице Заводской стартовал ремонт фасада школы №5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В подмосковном Щелкове продолжается капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядная организация приступила к отделочным работам и ремонту фасада здания на улице Заводской, стр. 1Б.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В ходе работ планируется обновить фасад, кровлю, заменить инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Модернизация затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также предусмотрено благоустройство территории, установка новой мебели и оборудования. Открытие обновленной школы намечено на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.