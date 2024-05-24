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В Щелкове на стадионе для регби монтируют инженерные системы

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства стадиона для игры в регби в городском округе Щелково. Строительство долгожданного спортивного объекта — на финишной прямой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На объекте ведутся работы по монтажу наружных инженерных систем и сетей, завершена установка камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион».

Строить стадион международного уровня на Новинском шоссе начали в 2011 году, спустя 8 лет работы были приостановлены. В 2019 году Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии проектной документации восточной трибуны на 2 958 мест.

В 2023 году правительство Московской области привлекло подрядную организацию для завершения строительства.

Размер игрового поля с натуральным покрытием и подогревом — 71,5×128,5 м. Здесь будут проводить тренировки, а также спортивные соревнования регионального, федерального и международного уровней. Здание стадиона — пятиэтажное, при этом один этаж — подземный. Четыре современные трибуны, расположенные по периметру, вместят 7 416 зрителей.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансирования за счет бюджета Московской области.

Завершить строительство планируют уже в июне 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.