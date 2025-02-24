В Щелкове ликвидировали объект самовольного строительства

В городском округе Щелково в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий был ликвидирован объект нежилого назначения — разрушенное здание бывшего плавательного бассейна в поселке городского типа Монино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Здание плавательного бассейна было возведено в 1950 году и находилось в собственности Военно-воздушной академии. В 2011 году спортивный объект перестал функционировать в связи с реорганизацией высшего учебного заведения. Строение было заброшено, с течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. Объект был передан в муниципальную собственность, затем было принято решение о его ликвидации в связи с аварийным состоянием и невозможностью восстановления. Через портал «Добродел» также поступали обращения граждан о необходимости сноса аварийной постройки. В IV квартале 2024 года необходимые работы по демонтажу и расчистке земельного участка были полностью завершены», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент на освободившейся территории ведутся работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2030 годы. Завершение строительства запланировано на 2026 год. В спортивном сооружении площадью более 2 тысяч квадратных метров расположится бассейн, зал «сухого плавания» для подготовительных занятий и силовой подготовки, сопутствующие помещения для занимающихся и тренерского состава. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

Всего на территории городского округа Щелково выявлено 357 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 227 объектов, что составляет 64% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.