В Щелкове демонтировано два незаконных киоска

Два киоска «Печатная продукция», расположенные на неразграниченной земле по адресам: г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 3Б и д. 11, были демонтированы собственниками в эти выходные, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

Всего в регионе выявлено 547 объектов «красной зоны». Уже приведено в соответствие 152 объекта: из них демонтировано 80 и выполнено изменение облика 72.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.