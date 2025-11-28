В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка

Состоялась церемония заливки первого куба бетона в основание нового офиса Среднерусского банка Сбербанка на территории СберСити. Старт работ для офисной башни площадью 40 685 кв. м дали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» (проект СберСити) Андрей Лихачев.

«Сегодня, становясь одним из первых резидентов СберСити, мы закладываем основу нового центра компетенций. Здесь объединятся более 1,5 тысяч наших лучших специалистов. Я уверен, что совместная работа в этой уникальной среде поможет нам не просто адаптироваться к изменениям, а активно формировать будущее банковской отрасли, создавая решения, которые станут новым стандартом для всего рынка», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Здание высотой 80 метров, выполненное в виде стилизованного столбца монет, планируется завершить в III квартале 2027 года. Оригинальный архитектурный проект состоит из 17 наземных и двух подземных этажей.

Расположенное в деловой части СберСити офисное здание A25 выделяется своей эллиптической формой с чередующимися этажами. Каждый этаж смещен относительно предыдущего и центральной оси, это и создает спиральный силуэт. Панорамное остекление и смещение уровней в разных направлениях из каждой точки здания открывают прекрасный вид на японский сад, гладь пруда и панораму города. Природа становится неотъемлемой частью проекта, сливаясь с рабочими пространствами через окна башни. Прозрачность фасада чередуется с системой металлических колец, которые подчеркивают спиральное движение здания. Его архитектурный характер и ключевое расположение на площади делают A25 знаковым объектом и настоящим произведением дизайна в городском масштабе.

«СберСити очень гордится проектом этого здания, оно выделяется своей яркой архитектурой и может стать, если не визитной карточкой района, то, как минимум, знаковым ориентиром для жителей и тех, кто будет работать в офисном кластере. Наше сотрудничество со Среднерусским банком Сбербанка — пример долгосрочного, эффективного партнерства. Коллеги поставили амбициозную цель и четко сформулировали задачу. У нас нет сомнений, что здание станет одним из характерных банковских зданий в Москве», — пояснил генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» (проект СберСити) Андрей Лихачев.

СберСити – это новый смарт-район на западе Москвы, в одном из самых экологически чистых и престижных мест столицы. Это первая в России и крупнейшая в мире инновационная городская среда, создаваемая по международным стандартам зеленого проектирования. СберСити — это новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зеленых технологий, системы умный дом, а в дальнейшем — внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. В центре внимания мегапроекта — создание комфортной среды на основе интересов, потребностей и эмоций жителей. Активная фаза строительства проекта началась в 2021 году. Первые жители получили ключи от квартир в июле 2024 года.

Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений — 2,5 млн кв. м и 837 тысяч кв. м многофункционального офисного пространства. Будет построено 7 школ, 13 детских садов и 2 поликлиники.

В СберСити будут проживать более 65 тысяч жителей, а работать — свыше 70 тысяч человек. Развитием территории от создания мастер-плана до строительства всей инфраструктуры — инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства — занимается АО СЗ «Рублево-Архангельское» (входит в Сбер). Актуальные новости СберСити в Telegram-канале.