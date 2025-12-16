В Савелках построили завод по производству автоклавного газобетона

В столичном районе Савелки (ЗАО) в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) появился завод по производству автоклавного газобетона, который станет важным элементом в развитии строительной отрасли столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Предприятие специализируется на изготовлении газобетонных блоков и армированных панелей.

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству автоклавного газобетона в районе Савелки город в 2022 году выделил около 4,5 га земли. Инвестор возвел на территории производственные цеха, собственную лабораторию, административные и бытовые помещения для сотрудников и медицинский пункт, организовал зоны хранения сырья и готовой продукции. На заводе будут трудиться свыше 100 человек. Общая площадь участков, предоставленных инвестору для создаваемого промышленно-строительного комплекса в Зеленограде, составляет 17 га. Все земельные участки переданы в аренду по льготной ставке 1 рубль в год», — уточнил вице-мэр.

Строительство нового промышленного объекта стало возможным не только благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта, но и программе стимулирования создания мест приложения труда, которая действует в столице с 2020 года.

Город последовательно развивает промышленную инфраструктуру и формирует благоприятные условия для размещения высокотехнологичных производств. Так, например, в Зеленограде ввели в эксплуатацию завод по выпуску автоклавного газобетона с проектной мощностью до 450 тыс кубических метров востребованной продукции в год. Предприятие стало первым объектом в составе промышленного комплекса по производству строительных материалов, который объединит четыре завода общей площадью свыше 80 тыс. кв. м. Там появится более 800 рабочих мест.

Фасады здания выполнены из сэндвич-панелей различных оттенков серого цвета с подсветкой, что придает производственной площадке современный и эстетически привлекательный вид.

«Завод представляет собой современный производственный объект с комплексной инженерной инфраструктурой и благоустроенной территорией. Ключевым этапом строительства стали работы по сборке здания над смонтированными автоклавами длиной 42 м и другим технологическим оборудованием. Следующий этап — запуск производства, которое обеспечит рабочие места и внесет вклад в развитие городского округа», — считает директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.

Сейчас там подключены все необходимые инженерные коммуникации — объект полностью готов к эксплуатации. Завершается пусконаладка оборудования.

Все этапы строительства производственного объекта контролировал Мосгосстройнадзор.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики.