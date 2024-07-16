В Санкт-Петербурге продают здание исторического кинотеатра за 1,9 млрд руб

Здание бывшего кинотеатра «Кристалл Палас» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге продают за 1,9 млрд рублей, сообщает РБК .

Здание отличается от подобных своим расположением и размером. Его продажа стала неожиданностью, так как крупные объекты недвижимости на Невском проспекте продаются редко.

Однако, несмотря на уникальность лота, эксперты по продаже недвижимости называют стоимость в 1,9 млрд руб. завышенной. Они утверждают, что интерес к покупке «Кристалл Палас» будет низким.

Ранее в здании исторического кинотеатра завершились работы по реконструкции. Его превратили в бизнес-центр. В нем уже начали сдавать в аренду помещения. За 1 кв. м в месяц требуют 5 тыс. руб., что выше среднерыночного по Санкт-Петербургу.

Сейчас здание на 99,99% принадлежит АО «Атрибут», а на 0,01% — Константину Торопкову.