В самой старой поликлинике Королева приступили к работам по гидроизоляции

На территории Королевской больницы продолжается капитальный ремонт одного из самых старых зданий среди медицинских учреждений — поликлиники № 1. Работы ведутся уже более двух месяцев, за это время выполнен полный демонтаж внутренних стен и перегородок, входных групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

Сейчас проводятся работы по гидроизоляции и утеплению фундамента, замене кровли, идет инженерная подготовка под обустройство коммуникационных систем, а также вывоз строительного мусора.

В скором времени строители приступят к обустройству новых входных групп, установке оконных рам и монтажу новых перегородок. На объекте работают порядка 15 человек и две единицы техники. Работы идут по графику и строители обеспечены всем необходимым.

По завершению капитального ремонта, в здании будут оборудованы современные кабинеты, регистратура, удобные и светлые зоны ожидания и многое другое для своевременного и качественного оказания медицинской помощи.

Открытие обновленной поликлиники № 1 на 250 посещений в смену запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.