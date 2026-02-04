В Рыболовской школе в Раменском завершили демонтаж при капремонте

В Рыболовской средней школе в деревне Морозово Раменского округа завершили демонтажные работы в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В деревне Морозово по адресу д.131ш Раменского муниципального округа продолжается капитальный ремонт Рыболовской средней школы. Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступил к кладке перегородок, монтажу инженерных сетей и фасадным работам.

В работах задействовано более 50 специалистов. В здании планируется провести кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, обустройство входных групп, полную замену инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Также для школы закупят новую мебель и оборудование.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений. Открытие обновленной Рыболовской средней школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.