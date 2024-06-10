В Рузском округе утвердили границу участка исторического культурного слоя

сегодня в 16:22

В Рузском городском округе утвердили границу территории объекта археологического наследия, XVII–XIX вв. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Культурный слой памятника представлен гумусированными суглинками темно-коричневого и серо-коричневого цветов с включениями мелких древесных угольков, кусочков обожженной глины (печина) и обломков круговой керамики. Полученный археологический материал позволяет характеризовать памятник как поселенческий объект, интерпретируемый как исторический культурный слой.

«Исторический культурный слой сельца Пелихово», XVII–XIX вв.» представляет ценность для изучения истории населения Подмосковья в эпоху позднего средневековья и Нового времени.

Границы территории позволят обеспечить сохранность объекта археологического наследия для его последующего изучения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.