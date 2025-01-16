В Рузском округе начали капремонт дошкольного отделения Колюбакинской школы

На улице Молодежная в поселке Колюбакино Рузского округа начинается капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы». Рабочие приступают к демонтажу внутренних конструкций, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также заменят мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.