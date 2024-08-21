В Рузе завершается капитальный ремонт городской библиотеки

«Надо сказать, что это долгожданное событие для всех жителей и отличный подарок к предстоящему Дню города. И это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства и лично Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — сказал Пархоменко.

Рузский городской округ вошел в государственную программу «Культура и туризм Подмосковья» на 2023–2027 годы по созданию модельных центральных городских библиотек и получил дополнительное финансирование в размере 10 млн рублей из средств областного бюджета. Всего же на ремонт потрачено 20 млн рублей.

Ремонт начался в мае, сейчас общая строительная готовность составляет 90%, в настоящее время изготавливается согласно дизайн-проекту мебель (встроенные шкафы, кафедры, столы, стулья, стеллажи для хранения книг). Уже закуплены очки виртуальной реальности, телевизор, МФУ, ноутбуки, проректоры, экран, жалюзи, ожидается поставка пуфов-подушек, интерактивных досок и панелей, столов и пр. На сэкономленные средства планируется закупить мультимедийное и звуковое оборудование — администрация Рузского городского округа ждет согласования от Минкульта МО.

Только за первое полугодие этого года библиотеку посетили более 29 тысяч жителей, проведено порядка 400 мероприятий, выдано свыше 55 тысяч литературы.

«Уверен, ее обновление привлечет еще больше читателей, а само учреждение культуры выйдет на новый уровень, станет современным и максимально удобным для посетителей», — добавил глава рузского городского.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.