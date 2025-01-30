В Рузе состоится встреча со специалистами БТИ по «гаражной амнистии» 3 февраля

Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области проводит очередную серию выездных встреч для консультаций по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Встреча состоится в понедельник, 3 февраля в 10:00, в г. Руза, ГСК № 1 Филимонцево.

В рамках выездной встречи участники смогут воспользоваться постоянными и сезонными скидками.

Что такое «гаражная амнистия» и как ей воспользоваться можно узнать из поста учреждения в социальных сетях.

Если остались вопросы, то всегда можно получить на них ответы через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.