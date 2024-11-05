В Рузе построят ферму для разведения овец
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Фермерское хозяйство «Донгаев И. И.», расположенное в Рузе, арендовало земельный участок площадью 4 га для строительства овцеводческой фермы. Строительство фермы направлено на увеличение поголовья овец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Хозяйство работает с 2016 года и поставляет экологически чистое мясо.
Ферма специализируется на разведении мясных пород овец. В настоящее время численность животных превышает 1 300 голов. В прошлом году хозяйство произвело 60 тонн мяса.
В 2020 году фермер получил грант на развитие семейной фермы. Средства были использованы для покупки оборудования и приобретения 900 овец.
Предоставление дополнительных земельных участков действующим сельскохозяйственным производителям региона и расширение производственных площадей способствует развитию отрасли в Московской области, а также увеличению объема выпускаемой продукции.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.
«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.