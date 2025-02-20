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В Рузе наполовину завершили демонтаж в детсаду при «Колюбакинской школе»

На улице Молодежная в поселке Колюбакино Рузского округа строители наполовину завершили демонтаж старых конструкций в ходе капитального ремонта дошкольного отделения «Колюбакинской школы». Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Ремонт проходит в рамках государственной программы Подмосковья, и финансируется за счет средств бюджета региона. Сейчас рабочие продолжают демонтажные работы, вскоре начнут заниматься отделкой.

В детском саду обновят крышу и фасад, создадут новые входные группы, а также полностью заменят инженерные и сантехнические системы, окна и двери. Внутри помещений тоже будет произведена полная обновка, а прилегающая территория станет более зеленой и ухоженной. И, конечно, для наших маленьких друзей закупят новую мебель и оборудование!

Все работы на объекте завершатся к концу 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.