В Ростокине демонтировали свыше 80 незаконных построек

В СВАО благодаря мероприятиям по демонтажу самовольных объектов освободили более 17 тыс. кв. м территории города. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции по недвижимости во время обследования района Ростокино после обращений граждан выявили комплекс из 83 самовольных объектов, ограждений и бытовок рядом с многоквартирным домом по адресу: Сельскохозяйственная улица, вл. 10.

«Объекты были возведены без получения разрешения на строительство на неоформленном земельном участке. При этом незаконно используемая территория была обнесена ограждениями. Постройки, металлические сооружения и ограждающие устройства признали самовольными, демонтировали, в результате чего освободили 17 397 кв. м территории», — сказал Бобров.

Он добавил, что сейчас идет проработка вопроса о дальнейшем использовании участка и его вовлечении в хозоборот.

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