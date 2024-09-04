В России усилилась конкуренция среди застройщиков жилья
С прошлого года число девелоперов в стране, ведущих строительство жилья, выросло более чем на 16,5%. Самое сильное влияние конкуренции ощущают застройщики с самым большим объемом работ (от 1 млн кв. м), сообщает РБК.
По информации ЕИСЖС, на отечественном рынке жилья на начало сентября текущего года работает порядка 2,7 тыс. застройщиков. Все они возводят 117,044 млн «квадратов» недвижимости.
Если сравнить показатели с началом 2023 года, то тогда их было порядка 2,3 тыс., а в стройке находилось 98,702 млн кв. м. За год число застройщиков выросло на 16,52%, а объемы строительства в стране увеличились на 18,58%.
Конкуренция в данном секторе рынка выросла из-за резкого увеличения количества компаний с максимальными объемами строительства жилья. Так как они в силу масштабов оказывают наибольшее влияние на рынок.