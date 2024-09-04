В России усилилась конкуренция среди застройщиков жилья

С прошлого года число девелоперов в стране, ведущих строительство жилья, выросло более чем на 16,5%. Самое сильное влияние конкуренции ощущают застройщики с самым большим объемом работ (от 1 млн кв. м), сообщает РБК .

По информации ЕИСЖС, на отечественном рынке жилья на начало сентября текущего года работает порядка 2,7 тыс. застройщиков. Все они возводят 117,044 млн «квадратов» недвижимости.

Если сравнить показатели с началом 2023 года, то тогда их было порядка 2,3 тыс., а в стройке находилось 98,702 млн кв. м. За год число застройщиков выросло на 16,52%, а объемы строительства в стране увеличились на 18,58%.

Конкуренция в данном секторе рынка выросла из-за резкого увеличения количества компаний с максимальными объемами строительства жилья. Так как они в силу масштабов оказывают наибольшее влияние на рынок.