В России спрос на квартиры рухнул сразу на 40%

Эксперт Соколова связала снижение спроса на жилье в РФ с наступлением лета

В сравнении со статистическими данными за апрель 2025 года, в России упал спрос на покупку квартир на 40%. Риэлтор Марина Соколова сообщила, что это связано сразу с несколькими причинами, одна из них — наступающее лето, пишет АБН24 .

«Сезонные колебания традиционно влияют на рынок недвижимости: летние месяцы часто характеризуются снижением активности по сравнению с весной. Также стоит учитывать влияние изменений в налоговом законодательстве», — прокомментировала сложившуюся ситуацию Соколова.

Эксперт также отметила, что повышающиеся ставки по ипотеке также могут пугать россиян, которые в итоге отказываются покупать для себя жилье. Большинство потенциальных покупателей предпочитают отложить заключение сделки на более поздний срок в надежде, что ситуация на рынке недвижимости станет более стабильной.

Чаще всего от покупки жилой недвижимости отказываются те, кто планировал сохранить капитал таким образом или намеревался использовать сделку как долгосрочную инвестицию.