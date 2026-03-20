В России расширяются страховки для арендодателей, сдающих посуточное жилье

Продолжается развитие страховых продуктов для владельцев недвижимости, которые сдают ее в аренду на короткий срок в России. О запуске совместной программы защиты для посуточной аренды жилья объявили компании «Авито Путешествия» и «АльфаСтрахование».

Благодаря этому собственники квартир и частных домов получили возможность обезопасить свое имущество от наиболее распространенных рисков, возникающих при краткосрочном найме: от случайной порчи мебели и техники до других бытовых повреждений.

Страховой полис начинает действовать в автоматическом режиме на период каждого бронирования, совершенного через сервис компании. Никаких дополнительных действий по его оформлению от собственника не требуется. Чтобы подключить защиту, арендодатель должен соответствовать всего двум критериям: иметь статус «Жилье проверено» и внести номер квартиры или дома в данные своего объявления. Страховка покрывает риски повреждения внутренней отделки, инженерных коммуникаций и предметов обстановки, а также предусматривает гражданскую ответственность владельца перед соседями. При желании в полис можно добавить особо ценное имущество, при условии, что оно подтверждено актуальными фото- или видеоматериалами в объявлении.

Программа предусматривает возмещение как серьезного ущерба — например, от пожара или залива, с лимитом до 300 тыс. рублей, так и компенсацию за небольшие дефекты (до 12 тыс. рублей). Выплаты можно направить на восстановление, ремонт или замену испорченного имущества, включая расходы на химчистку.

«Мы стремимся сделать страхование посуточной аренды квартир доступным и понятным для каждого арендодателя. Наша цель — минимизировать финансовые риски владельцев жилья, упростив процесс страхования до нескольких кликов. Теперь наши арендодатели могут быть уверены в оперативной выплате компенсаций и четко понимать условия своей защиты», — отметил руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито Путешествий» Рауль Салахов.

Процесс уведомления о страховом событии также максимально упрощен и происходит онлайн. Для этого был разработан специальный сервис урегулирования убытков, где большая часть информации заполняется автоматически после ввода идентификатора бронирования.

«Благодаря данному сервису для онлайн-урегулирования, клиенты получают решение в среднем за один день, а по 70-80% обращений выплата поступает день в день. Такой подход делает процесс заявления о страховом случае максимально технологичным и избавляет арендодателей от бумажной волокиты и долгого ожидания», — говорит руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Оксана Рыбкина.