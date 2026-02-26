В России предлагают снять квартиры под домашний арест

Риелторы теперь сдают жилье «только для домашнего ареста». Обычных квартиросъемщиков без риска сесть на несколько лет в него не пускают. Подсудимым специалисты предлагают быстрый подбор квартиры, сопровождение с документами, которые нужны для ФСИН.

За однушку-студию в спальном районе столицы при заключении договора с подсудимого возьмут от 200 тыс. рублей (около 70 тыс. стоит аренда за месяц, плюс к этому еще залог и комиссия риелтору). Если в процессе разбирательств домашний арест меняется на СИЗО, то клиенту возвращают только половину залога.

Риелторы обещают собственникам жилья, что лично будут вести арендаторов-арестантов и следить, чтобы люди не нарушали нормы Гражданского и Жилищного кодексов РФ.

Агентства недвижимости соглашаются работать не со всеми, есть ограничения по статьям у обвиняемых. Так, специалисты могут предложить жилье клиентам, задержанным по подозрению в мошенничестве. Но вот тем, кого будут судить за взятку, снять квартиру сложнее.

Риелторы рассказали, что в последнее время спрос на данный вид услугу увеличивается. Суды начали чаще выбирать домашний арест, как меру пресечения, а многим обвиняемым негде его отсиживать. У них либо нет жилья в районе места преступления, либо они зарегистрированы в очень скромной недвижимости, где не хотят долго находиться.

