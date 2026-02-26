В России предлагают снять квартиры под домашний арест
На российском рынке недвижимости появилась новая ниша, предлагаются квартиры под домашний арест, сообщает SHOT.
Риелторы теперь сдают жилье «только для домашнего ареста». Обычных квартиросъемщиков без риска сесть на несколько лет в него не пускают. Подсудимым специалисты предлагают быстрый подбор квартиры, сопровождение с документами, которые нужны для ФСИН.
За однушку-студию в спальном районе столицы при заключении договора с подсудимого возьмут от 200 тыс. рублей (около 70 тыс. стоит аренда за месяц, плюс к этому еще залог и комиссия риелтору). Если в процессе разбирательств домашний арест меняется на СИЗО, то клиенту возвращают только половину залога.
Риелторы обещают собственникам жилья, что лично будут вести арендаторов-арестантов и следить, чтобы люди не нарушали нормы Гражданского и Жилищного кодексов РФ.
Агентства недвижимости соглашаются работать не со всеми, есть ограничения по статьям у обвиняемых. Так, специалисты могут предложить жилье клиентам, задержанным по подозрению в мошенничестве. Но вот тем, кого будут судить за взятку, снять квартиру сложнее.
Риелторы рассказали, что в последнее время спрос на данный вид услугу увеличивается. Суды начали чаще выбирать домашний арест, как меру пресечения, а многим обвиняемым негде его отсиживать. У них либо нет жилья в районе места преступления, либо они зарегистрированы в очень скромной недвижимости, где не хотят долго находиться.
