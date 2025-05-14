В России могут снова появиться доходные дома

В Госдуме работают над введением в законодательство РФ статуса недвижимости «доходные дома», сообщает «Интерфакс» .

Как рассказал первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в нижней палате парламента депутаты много раз обсуждали эту тему, есть понимание, как ее расшить, чтобы она стала платформой и серьезным стартом для роста в строительной отрасли.

Он напомнил, что данный формат был широко распространен в Российской империи.

«40% всей жилой застройки Москвы, 80% в Санкт-Петербурге — это были доходные дома. Доходы бюджета города Москвы на 15% формировались от налоговых отчислений от бизнеса доходных домов», — уточнил парламентарий.

По его словам, с возрождением подобного формата недвижимости в новом качестве можно привлечь инвесторов на льготных условиях. Но субсидии на это должны выделяться адресно, отдельно по каждому субъекту РФ.