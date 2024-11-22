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В Росреестре Подмосковья обсудили взаимодействие с Нотариальной палатой

В управлении Росреестра по Московской области в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы с участием представителей Московской областной нотариальной палаты по актуальным вопросам в сфере оформления прав на недвижимое имущество, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Особое внимание уделено рассмотрению следующих вопросов:

применению с 9 ноября 2024 года положений Федерального закона от 29.10.2024 № 370-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при совершении сделок и оформлении наследственных прав;

описанию принадлежности имущества в нотариальных свидетельствах в случаях, если наследодатель не зарегистрировал право, перешедшее к нему по наследству от другого лица;

порядку уплаты государственной пошлины за осуществление регистрационных действий, в том числе с учетом положений Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации;

статистическим показателям работы управления за октябрь 2024;

недопустимости одновременного существования прав на объект недвижимости и расположенные в нем объекты недвижимости.

Нотариусы взаимодействуют с Росреестром посредством единой информационной системы нотариата, включенной в систему межведомственного электронного взаимодействия, а также электронных сервисов официального сайта Росреестра.

«Взаимодействие с нотариальным сообществом — это гарантия соблюдения законности и защищенности прав жителей нашего региона, что способствует повышению качества и доступности оказания государственных услуг Росреестра на территории Московской области», — отметил Андрей Таланов и. о. заместителя руководителя управления Росреестра по Московской области.

По мнению президента Московской областной Нотариальной палаты, нотариуса Мытищинского нотариального округа Натальи Лобачевой, «благодаря эффективному межведомственному взаимодействию между управлением и нотариатом достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, а также повышается качество подготовки документов для реализации новых способов совместной деятельности в интересах заявителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.