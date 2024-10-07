В Рязанском районе газон освободили от незаконной постройки

На юго-востоке Москвы демонтировали обветшалый самострой, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Одноэтажное кирпичное строение, нелегально расположенное на земельном участке, инспекторы обнаружили на газоне рядом с домом 5, корпусом 1, во 2-м Пятигорском проезде.

«Объект площадью 30 кв. м на кадастровый учет не поставлен, в собственность не оформлен, в технической документации не учтен, то есть возведен незаконно. Помимо этого, постройка не эксплуатировалась и на момент обследования была в заброшенном состоянии: инспекторы зафиксировали дефекты кирпичной кладки, значительное повреждение фундамента и кровли. Учитывая отсутствие правовых оснований для размещения и потенциальные риски ветхого строения для окружающих, его внесли в перечень объектов, подлежащих демонтажу», — уточнил Бобров.

Сейчас самовольно возведенный объект демонтирован, территория газона очищена от строительного мусора и приведена в порядок.

Узнать, законно ли расположен на земельном участке нежилой объект, можно в чат-боте «Самострой.net». Сервис попросит ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.

Кроме того, вы можете обратиться в информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости: ikc_gin@mos.ru.