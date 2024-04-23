В РФ ужесточили условия льготной программы промышленной ипотеки

Минпромторг сообщил об ужесточении условий промышленной ипотеки. Здесь речь идет о выдаче льготных кредитов на покупку, строительство, реконструкцию и ремонт промышленных площадок в размере до 500 млн рублей и на срок до семи лет под 5% годовых, сообщает «Коммерсант» .

Для технологических компаний действует ставка 3%. Разницу между льготной и рыночной ставками банк компенсирует из бюджета. По программе выдали 834 кредита на сумму 82,8 млрд рублей.

По решению Минпромторга изменяются процентные ставки для новых займов. Если ключевая ставка Центробанка превысит 10% годовых, то льготные ставки по программе будут плавающими — 3% и 5% плюс разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки.

При текущей ключевой ставке 16% к фиксированным ставкам добавляют 6 процентных пунктов. Они сразу становятся выше до 9% и 11%.