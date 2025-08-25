В РФ могут ввести новую переоценку жилья в банках

Центробанк РФ может ввести новую переоценку жилья в 2027 году

Центробанк России рассматривает введение регулярной переоценки стоимости жилья. Эта мера призвана корректировать риск-весов для кредитов и ипотек, нормы уже действуют для строящегося жилья, сообщает «Царьград» .

В обновленном докладе регулятора говорится о перспективах развития банковского регулирования и надзора, изменения коснутся и строящегося жилья, и готовых объектов.

Снижение риск-веса для домов в стадии строительства будут применять при условии размещения полной стоимости объекта недвижимости на счетах эскроу, в обратном случае показатель сохранится на уровне 100% и выше.

Кроме того, ЦБ намерен заняться регулярным пересмотром справедливой стоимости жилья и возложит эти обязанности на банки. Окончательные решения будут приняты в начале 2027 года.

