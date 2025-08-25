В Реутове завершается ремонт школы № 6

В школе № 6 в Реутове на 90% завершены ремонтные работы. Строители обещают закончить реконструкцию и благоустройство входной группы до 27 августа. Кроме того, в ожидании начала учебного года для детей составили два безопасных маршрута. Они пройдут по ул. Молодежная и Юбилейному проспекту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На пути к школе продолжается ремонт после замены труб на теплопроводе. Подрядчик обещал закончить работы и провести благоустройство до 1 сентября, уложив асфальтированные дорожки. Благодаря этому дети смогут комфортно дойти до образовательного учреждения. Первый заместитель главы города Алексей Ковязин лично проверил ход работ в школе и отметил, что доволен состоянием учебного заведения и качеством ремонта.

Благодаря своевременному выполнению ремонтных работ и проведению благоустройства 1 сентября юные реутовчане смогут без помех отправиться навстречу знаниям.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование» Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.