В Реутове строят новый корпус школы № 4

Продолжается строительство нового корпуса школы № 4 в Реутове. Образовательное учреждение на 750 мест возводят в жилом комплексе «ЭВО». Сейчас готовность объекта — 13%, рабочие монтируют несущие конструкции надземной части здания. Завершить объект планируется во II квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Согласно проекту, корпус будет четырехэтажным, общая площадь составит 8,5 тыс. кв. м. Здесь оборудуют учебные классы, спортивный и зрительный залы, столовую с пищеблоком, кабинеты психолога и логопеда. Проект уникален своей формой: буква «Г» позволит удобно разместить все важные зоны рядом с центральным входом. Справа будет зрительный зал и учебные классы, слева — столовая с пищеблоком, а этажом выше расположат большой спортзал.

Для занятий физкультурой на свежем воздухе на школьной территории появятся спортивно-развивающие зоны, в том числе для прыжков в длину и беговая дорожка. А также универсальная площадка для волейбола и баскетбола.

Главгосстройнадзор Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» строго контролирует каждый этап строительства образовательного учреждения. В ходе последней проверки специалисты лаборатории оценили качество монолитных и железобетонных конструкций. Особое внимание уделили прочности бетона, состоянию металлоконструкций и качеству монолитных работ, как параметрам, напрямую влияющим на безопасность и долговечность здания.

ЖК строится в районе с уже сложившейся инфраструктурой и зелеными прогулочными зонами. В шаговой доступности детский сад и школа, поликлиника, спортзал, аптеки, торговый центр, кафе и магазины. В стадии строительства сейчас пять жилых корпусов и детский сад на 180 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.