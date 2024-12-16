В Реутове строят новую школу на улице Комсомольской по программе ЕР

Общая площадь новой школы на ул. Комсомольской в Реутове составит порядка 10 тыс. кв. метров. Это будет 4-этажное здание, где, помимо современных учебных кабинетов, появится просторный холл с дополнительной системой инсоляции, библиотека с большим читальным залом, спортивный комплекс и универсальный актовый зал. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы округа Филиппа Науменко.

«Школа войдет в состав существующего учебного заведения — МБОУ СОШ № 4. Проект школы и пристройки к детскому саду «Ромашка» в точке их будущего расположения обсудили с педагогами и родителями. В разговоре также принял участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов. Он согласился, что необходимость реконструкции школы № 4 назрела давно. Старому зданию в этом году исполнилось 55 лет. И хотя оно содержится в удовлетворительном состоянии, применять здесь современные методики обучения довольно затруднительно», — отметил Науменко.

С директором школы Натальей Щаповой проговорили, что как только построят новый корпус, старое здание капитально отремонтируют. Сейчас здесь учится более 1 200 детей. После завершения всех работ оба корпуса смогут принять почти 2 000 школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.