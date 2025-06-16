В Реутове продолжается строительство академии вратарского мастерства

В Реутове продолжается активное строительство академии вратарского мастерства известных российских спортсменов — Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивный комплекс возводится на территории стадиона «Старт» в рамках программы развития физической культуры и спорта, реализуемой по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На текущий момент на строительной площадке завершаются монолитные работы, а также ведется выемка грунта с будущего тренировочного поля. Это необходимо для подготовки основания — так называемой «подушки» — и последующего монтажа систем дренажа и подогрева, которые обеспечат круглогодичную эксплуатацию поля. Работы идут в соответствии с графиком: ежедневно на объекте трудятся 85 специалистов. Планируется, что строительство академии будет завершено к декабрю 2025 года.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко отметил ключевую роль объекта в развитии городской спортивной инфраструктуры.

«Академия вратарского мастерства вместе с новым физкультурно-оздоровительным комплексом станет основой спортивного кластера в Реутове», — сказал глава округа.

Новый центр подготовки молодых спортсменов станет уникальным объектом не только для Реутова, но и для всей Московской области. Он даст возможность юным жителям города заниматься спортом на высоком уровне под руководством профессиональных тренеров.

В Академии предполагается проведение как тренировочного процесса, так и спортивных мероприятий общерегионального и федерального уровня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.