В Реутове приступили к реконструкции стадиона «Старт»

В рамках нацпроекта «Демография» началась реконструкция стадиона «Старт» на улице Новая в городском округе Реутов. Подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по планировке территории, об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Стадион был открыт в 1964 году, на данный момент он в основном используется для футбольных матчей, являясь домашним стадионом футбольной команды «Приалит Реутов».

Проект предусматривает реконструкцию футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более 4000 квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе.

Параллельно на территории стадиона идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже в сентябре в новых залах начнут заниматься дети из секций художественной гимнастики и баскетбола.

Строительство ФОКа в полном объеме планируют завершить к концу этого года. В новом комплексе разместят девять бассейнов, детские игровые комнаты, кафе здорового питания, раздевалки, большой термальный комплекс, школа плавания, спортивные современные залы», — рассказал в своём телеграм-канале Глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов и выполнят комплексное благоустройство с озеленением. Для создания безбарьерной среды вход в здание будет выполнен с уровня тротуара, без ступеней, лестниц и пандусов.

После реконструкции спортивный объект будет использоваться для учебно-тренировочных занятий по футболу в «Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

Работы будут проведены в рамах госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Завершить реконструкцию стадиона планируют в 2025 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.