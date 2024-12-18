В Реутове построят многоуровневый паркинг открытого типа

В Реутове на ул. Комсомольской построят многоуровневый паркинг открытого типа. Он сможет вместить в себя 450 машин. При этом первый этаж будет оборудован с учетом потребностей маломобильных групп населения, включая колясочников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Объект строит девелопер DOGMA, возводящий в Реутове жилой квартал EVO. Машино-места в паркинге будут продаваться в собственность (почасовая оплата не предусмотрена), а вот плоскостная парковка, которую планируют расположить ближе к МКАДу, будет бесплатной для всех. Она рассчитана на 475 мест. Таким образом новая зона парковки в Реутове в общей сложности сможет вместить 925 машин.

На первом этаже многоуровневого паркинга предусмотрено 45 машино-мест для людей с ограниченными возможностями. Из них 13 — для инвалидов-колясочников. Общая площадь проектируемого здания более 30 тыс. кв. метров. Его строительство начнется в 3 квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.