В Реутове Подмосковья откроют детсад и школу в 2026–2027 годах

Новый детский сад на 180 мест откроют в Реутове в 2026 году, а в начале 2027 года заработает школа на 750 учеников. Объекты строят по Народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Реутова Алексей Ковязин проверил ход строительства и сообщил, что готовность детского сада составляет 46%. Строители завершили монолитные работы, кладку внешних стен и внутренних перегородок, почти закончили остекление и устройство кровли. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции. На территории обустроят игровые площадки, прогулочные веранды и зоны для занятий спортом.

Школа рассчитана на 750 мест, ее готовность — 28%. В первой секции почти завершено устройство фундаментной плиты, рабочие возводят стены и перегородки. Во второй секции продолжается устройство фундаментной плиты.

«Здание будет рассчитано на 750 мест. Внутри, помимо современных учебных кабинетов, появятся просторные спортивный и актовый залы. Прилегающая территория будет грамотно зонирована. Девелопер установит площадки для игр и занятий спортом, а также проведет озеленение», — рассказал Ковязин.

Он отметил, что создание новых образовательных учреждений остается важной частью Народной программы партии и направлено на обеспечение жителей социальной инфраструктурой в шаговой доступности.

За последние пять лет в Реутове отремонтировали дошкольное отделение «Светлячок» школы №7, ввели школу в микрорайоне 10А на 1100 мест и оснастили современным оборудованием классы в школах №2, №3 и №7. По данным спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за пять лет в Подмосковье построили более 150 объектов образования и отремонтировали 353 школы и детских сада. В 2026 году планируют обновить еще 48 школ и 49 детских садов, на эти цели предусмотрено 38 млрд рублей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.