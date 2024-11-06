В Реутове подходит к концу строительство одной из самых больших школ округа

Строительная готовность объекта превышает 80%.

На данный момент на площадке задействовано 280 рабочих и 5 единиц строительной техники. Подрядчик завершает устройство перегородок, инженерных систем и навесного фасада. Также в завершающей стадии установка оконных блоков и благоустройство территории.

Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь составит 18 646,27 кв. м. На базе нового образовательного учреждения будут созданы IT-классы. В здании предусмотрено размещение учебных классов, кабинетов внеурочной деятельности, двух спортивных и актового залов, библиотечно-информационного центра, а также столовой, вместимостью 550 человек с пищеблоком и медицинского блока. На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Напомним, ранее недобросовестный подрядчик не смог сдать данный объект. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева школу включили в госпрограмму, чтобы ускорить работы.

По прогнозу профильного министерства завершение строительства идет по плану и объект будет готов до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.