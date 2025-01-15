В Реутове обсудили ввод в эксплуатацию новых социальных объектов

В Подмосковье введут в эксплуатацию новый ФОК и школу

В Реутове обсудили ввод в эксплуатацию нового ФОКа и школы, сообщили в пресс-службе округа.

«Муниципальная часть комплекса, которую отдадим подопечным спортивной школы города, уже готова на 100%. На постоянной основе там будут заниматься около 350 спортсменов. Коммерческую часть ФОКа откроют в конце февраля». — отметил заместитель главы Реутова Владимир Покамин на совещании в мэрии.

Готовится распахнуть свои двери для юных реутовчан школа на 1100 мест. Это одно из самых больших образовательных учреждений города. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блоки основной и старшей школы — на 700 школьников.

«Все строительные работы завершены. По поручению главы города мы тщательно проверяем школу, чтобы ни один недостаток не омрачил первые учебные дни детей в новом здании», — рассказала заместитель главы Реутова Ольга Репина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.