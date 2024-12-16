В Реутове обсудили развитие территории стадиона «Старт»

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов обсудил развитие территории стадиона «Старт» в Реутове. По словам парламентария, реконструкция футбольного поля вошла в народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Рядом с ФОК проведут реконструкцию нижнего футбольного поля. Оно будет всесезонным — с подогревом, установят новые трибуны, которые смогут вместить порядка 1000 болельщиков. Здесь же планируется построить гостиницу на 50 номеров для гостей — футбольных команд «ПРИАЛИТА», — рассказал депутат Мосолбдумы Тарас Ефимов.

Завершить все работы планируют уже в следующем году. В спортивной школе «Приалит» на данный момент обучается 390 футболистов на основном и подготовительном отделениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.