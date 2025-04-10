В Реутове идет строительство тренировочного футбольного центра

Заслуженный мастер спорта России, капитан ФК ЦСКА Игорь Акинфеев посетил строительную площадку тренировочного футбольного центра академии вратарского мастерства, которая возводится в городском округе Реутов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Легендарный вратарь вместе с главой Реутова Филипом Науменко, председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, министром физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрием Абареновым, сенатором России Игорем Тресковым и директором академии Вячеславом Чановым осмотрели ход строительства объекта и пообщались с родителями будущих воспитанников.

«Мы давно в курсе всех деталей этого проекта — от дизайна до технического оснащения. Это будет не просто футбольный стадион, а современный спортивный комплекс для всего района, где дети смогут заниматься разными видами спорта. Для меня лично важно довести это дело до конца», — отметил Игорь Акинфеев.

Готовность объекта на данный момент составляет 15%. Завершены монолитные работы первого этажа, ведется строительство второго. В комплексе смогут заниматься юные футболисты не только из Реутова, но и всей страны. В нем будут проходить соревнования и сборы различного уровня — от регионального до международного.

Особым моментом визита стало подписание памятного мяча, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта и 3D-печати. После завершения строительства макет мяча будет отлит в металле и установлен в холле центра как символ спортивной преемственности. Мяч вынес воспитанник Академии Максим Данилин, сын участника СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.