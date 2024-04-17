В Реутове демонтировали незаконные киоски

Киоски по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, 1А, были демонтированы собственниками, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора Московской области проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

Всего в регионе выявлено 547 объектов «красной зоны».

Уже привели в соответствие: 152 объекта — из них демонтировано 80 и приведено в соответствие (изменение облика) 72.

Сотрудники администраций городских округов Подмосковья еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают переход на альтернативные торговые площади, а где возможно рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль вылетных магистралей.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.